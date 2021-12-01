Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крянин высказался о конфликте Клебо со спонсором норвежской федерации

Крянин высказался о конфликте Клебо со спонсором норвежской федерации
Комментарии

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал информацию о возможном снятии норвежского лыжника Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликтной ситуации со спонсором. Спортсмен отказывается выступать в комбинезоне с логотипом партнёра Федерации лыжных гонок Норвегии — стримингового сервиса Viaplay.

«Клебо пытался аргументировать отказ от эмблемы спонсора своими ценностями и желанием быть независимым… Я думаю, надо уважать организаторов, кто проводит соревнования и в любом случае выполнять их требования. А личные и неличные претензии, правильно, неправильно — другой вопрос. Если ты участвуешь в Кубке мира, чемпионатах мира, Олимпийских играх, нужно проявлять уважение и к правилам, и к организаторам. Ты должен подчиняться их требованиям. А всё остальное — лирика. Если ты хочешь бежать по лыжне прямо или со спуска съехать, а организатор говорит, что надо бежать на подъём, это же нереально. Это может привести к самым разным последствиям. Для чего вам правила соревнований?» — приводит слова Крянина RT.

«Дело вовсе не в деньгах». Клебо закрутил скандал в сборной Норвегии из-за спонсора «Дело вовсе не в деньгах». Клебо закрутил скандал в сборной Норвегии из-за спонсора
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021