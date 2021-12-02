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Александр Терентьев оценил свои шансы обыграть норвежцев в коньковом спринте

Александр Терентьев оценил свои шансы обыграть норвежцев в коньковом спринте
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Российский лыжник Александр Терентьев поделился ожиданиями от противостояния с норвежцами в гонках коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Насчёт конька пока не могу сказать, ведь это первый коньковый спринт в сезоне будет. А насчёт сложности… Всегда самые сложные этапы Кубка мира проходят в Норвегии, когда хозяев стартует по 15 человек, а ты нацелен на то, чтобы их обыграть. Нужно стараться и работать на максимум.

Небольшое волнение есть, что скрывать, ведь после победы внимание ко мне будет совсем другим. Судя по результатам, у меня лучше получается классика. Но хотелось бы доказать, что я могу одинаково результативно бегать любым стилем.

Сложно ли видеть, что кругом одни норвежцы? Да я не оглядываюсь, когда бегу. Мне абсолютно всё равно, кто находится рядом. Ведь на трассу выходишь, чтобы побеждать», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»

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