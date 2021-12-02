Терентьев объяснил, почему отошёл в сторону, когда боролся с Большуновым и Ретивых

Российский лыжник Александр Терентьев признался, что боялся помешать борьбе соотечественников Александра Большунова и Глеба Ретивых в одном из спринтов на «Тур де Ски» минувшего сезона, поэтому отошёл в сторону.

«Признаюсь, да. Хотя не раз чувствовал, когда бежал рядом с сильнейшими соперниками, что ни в чём им не уступаю. И всё равно вставал за их спинами по какой-то причине. Теперь я изменился как спортсмен. Стал более опытным, уверенным в себе. Пришла ли спортивная наглость? Ну… Наверное», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»

Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира нынешнего сезона в Руке (Финляндия). Второй этап соревнований стартует в Лиллехаммере (Норвегия) завтра, 3 декабря.