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Терентьев объяснил, почему отошёл в сторону, когда боролся с Большуновым и Ретивых

Терентьев объяснил, почему отошёл в сторону, когда боролся с Большуновым и Ретивых
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Российский лыжник Александр Терентьев признался, что боялся помешать борьбе соотечественников Александра Большунова и Глеба Ретивых в одном из спринтов на «Тур де Ски» минувшего сезона, поэтому отошёл в сторону.

«Признаюсь, да. Хотя не раз чувствовал, когда бежал рядом с сильнейшими соперниками, что ни в чём им не уступаю. И всё равно вставал за их спинами по какой-то причине. Теперь я изменился как спортсмен. Стал более опытным, уверенным в себе. Пришла ли спортивная наглость? Ну… Наверное», — сказал Терентьев в интервью проекту «На лыжи!»

Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира нынешнего сезона в Руке (Финляндия). Второй этап соревнований стартует в Лиллехаммере (Норвегия) завтра, 3 декабря.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021/2022
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