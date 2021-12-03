Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Клебо стал лидером, опередив Терентьева

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший победителем спринтерской гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), вышел в лидеры спринтерского зачёта, опередив россиянина Александра Терентьева.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 205.

2. Александр Терентьев (Россия) – 141.

3. Ришар Жуве (Франция) — 125.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 110.

5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 103.

6. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) — 80.

7. Маркус Грате (Швеция) — 70.

8. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) — 66.

9. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 61.

10. Александр Большунов (Россия) – 55...

12. Глеб Ретивых (Россия) — 48...

23. Сергей Устюгов (Россия) — 18...

31. Иван Якимушкин (Россия) – 12.

Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.