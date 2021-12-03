Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 2-й этап, Лиллехаммер, мужчины, зачёт спринтов

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Клебо стал лидером, опередив Терентьева
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший победителем спринтерской гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), вышел в лидеры спринтерского зачёта, опередив россиянина Александра Терентьева.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 205.
2. Александр Терентьев (Россия) – 141.
3. Ришар Жуве (Франция) — 125.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 110.
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 103.
6. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) — 80.
7. Маркус Грате (Швеция) — 70.
8. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) — 66.
9. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 61.
10. Александр Большунов (Россия) – 55...
12. Глеб Ретивых (Россия) — 48...
23. Сергей Устюгов (Россия) — 18...
31. Иван Якимушкин (Россия) – 12.

Лучшим представителем России в спринте в Лиллехаммере стал Александр Большунов. Он выбыл из борьбы на стадии полуфинала.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам 2021-2022
Новость по теме
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо перехватил «жёлтую майку» у Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021