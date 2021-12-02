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А. Резцова: Клебо слаб психологически. Отвратительный поступок со стороны норвежца!

А. Резцова: Клебо слаб психологически. Отвратительный поступок со стороны норвежца!
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на отказ норвежца Йоханнеса Клебо поздравить российского лыжника Александра Терентьева с победой в спринтерском финале.

«Это был просто отвратительный поступок со стороны норвежца. В любом случае, проиграл ты или выиграл, своего соперника нужно уважать. У Клебо ужасный характер, он совсем не умеет проигрывать. Он слаб психологически. Ему нужно меняться, каждый спортсмен должен нормально реагировать на поражения», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

Напомним, лыжник сборной России Александр Терентьев, который в минувшие выходные одержал победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), рассказал, как соперники из сборной Норвегии отнеслись к его успеху. По словам Терентьева, его поздравил Эрик Вальнес, а вот Йоханнес Клебо этого делать не стал.

Клебо в финале спринта уступил Терентьеву 1,18 секунды и завоевал серебро, а Вальнес с отставанием в 2,13 секунды от победителя финишировал на третьем месте. Пятым стал ещё один норвежец, Ховард Солос Тёугбёль.

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