Шведский журналист: нет ни малейшего шанса, что Клебо останется в сборной Норвегии

Шведский журналист Томас Петтерссон оценил сегодняшнюю пресс-конференцию с участием норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Спортсмену 40 раз задали вопросы, касающиеся его взаимоотношений со стриминговым сервисом Viaplay, но тот постоянно отвечал «Без комментариев».



«Десять странных минут. Было очевидно, что Клебо либо не осмеливался, либо ему не разрешалось говорить то, что ему хотелось сказать. Мне как шведу было очень странно видеть такую картину.



Пришли ли Клебо и норвежская федерация к соглашению? Нет. Йоханнеса заставили прогнуться, и по его поведению было очевидно, что его принуждают.



Я считаю, что Клебо уйдёт из сборной Норвегии. После увиденного сегодня не вижу ни малейшего шанса, что Клебо продолжит быть в сборной Норвегии после этого сезона», — приводит слова Петтерссона VG.