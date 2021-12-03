«Мне уже сложно дышать». Татьяна Сорина объяснила снятие с гонки преследования в Руке

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала решение сняться с гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) по ходу соревнований.

«Мысли, что хорошо бы отменили гонку, не было. Настрой уже был на гонку, и всё равно хотела именно в холод пробовать бежать. Скорее всего, на Олимпиаде будет холодно.



Я сначала дала информацию тренерам, что мне уже сложно дышать. И мне потом сказали, что надо сходить. Думаю, даже если бы мне не дали информацию, я бы, наверное, сама через подъём сошла. У меня уже сильно там началось. Когда начинает всё меньше и меньше воздуха поступать, ты задыхаешься. Я не астматик, но в холод ещё года три назад у меня очень сильный кашель был.



У меня было двое варежек. Перчатки, а сверху варежки — только это мне помогло не замёрзнуть. Плюс бежала в чехлах, сверху надевала носки на ботинки, а сверху чехол», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».