Эмиль Иверсен оценил решение Йохауг выступить в гонке преследования, несмотря на мороз

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен прокомментировал решение соотечественницы Терезе Йохауг выступить в гонке преследования на стартовом этапе Кубка мира в Руке, несмотря на сильный мороз. Мужская сборная Норвегии с гонки снялась.

«Возможно, Йохауг больше любит холод, чем мы. Тут ещё один важный момент: Терезе точно знает, что она поедет на Олимпиаду, а нам ещё нужно отобраться туда. В мужской команде конкуренция посильнее. Гонка преследования в Финляндии не была отборочной для нас на Игры в Пекин. Если бы было иначе, конечно, мы бы стартовали.

Предстоящий уик-энд в этом плане гораздо важнее. Плюс дальше Давос и «Тур де Ски», Терезе может выбирать, что бежать, а мы нет. Поэтому мне было важнее сохранить здоровье для более важных соревнований», — сказал Иверсен в эфире «Матч ТВ».