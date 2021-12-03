«Рвите всех!» Артём Мальцев пожелал удачи российским спринтерам

Российский лыжник Артём Мальцев обратился к соотечественникам, которые примут участие в финальной стадии соревнований в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
«Сейчас холодно, но не так, как в Руке. Ребятам-спринтерам удачи, пусть побеждают. Я, наверное, здесь бы не смог себя показать. Во-первых, это спринт. Во-вторых, здесь очень много норвежцев, много равнинной части. Мне нужны подъёмы. Чем больше подъёмов, тем для меня лучше. Поэтому на спринт я бы на себя не поставил точно. Давайте, парни, рвите всех!» — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».
Квалификацию преодолели Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов. Денис Филимонов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Сергей Ардашев не попали в четвертьфинал.
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