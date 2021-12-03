Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Рвите всех!» Артём Мальцев пожелал удачи российским спринтерам

«Рвите всех!» Артём Мальцев пожелал удачи российским спринтерам
Комментарии

Российский лыжник Артём Мальцев обратился к соотечественникам, которые примут участие в финальной стадии соревнований в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Сейчас холодно, но не так, как в Руке. Ребятам-спринтерам удачи, пусть побеждают. Я, наверное, здесь бы не смог себя показать. Во-первых, это спринт. Во-вторых, здесь очень много норвежцев, много равнинной части. Мне нужны подъёмы. Чем больше подъёмов, тем для меня лучше. Поэтому на спринт я бы на себя не поставил точно. Давайте, парни, рвите всех!» — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Квалификацию преодолели Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов. Денис Филимонов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Сергей Ардашев не попали в четвертьфинал.

Новость по теме
Терентьев — о квалификации спринта: даже в Руке было полегче, несмотря на крутые подъёмы
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021