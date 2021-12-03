Тренер лыжной сборной России — о спринте в Лиллехаммере: результаты неудовлетворительные

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги четвертьфиналов спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Ни одна из россиянок не смогла пробиться в полуфинал. У мужчин до этой стадии добрался только Александр Большунов.

«Результаты неудовлетворительные и для женской, и для мужской команды. Мы ожидали, что в Норвегии будет сложно, поскольку короткая и очень быстрая трасса. Тревожно ли от таких результатов? Абсолютно не тревожно. Если говорить про женщин, то на индивидуальный спринт мы надежд особых не возлагаем, но девушки – Юля Ступак и Наташа Непряева — всё равно огорчили.

Терентьев никаких претензий к Крогу не высказал. Саша сказал, что норвежец действовал в пределах правил. Хотя со стороны казалось, что всё было на грани», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».