«Не сказал бы, что они очень низкие». Тренер сборной России оценил результаты в спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Российские лыжницы и лыжники не смогли подняться на пьедестал и даже не вышли в финал.
«Я бы не сказал, что результат сегодня очень низкий. Может быть, мы в какой-то степени недооценили сам круг, который был предложен организаторами. Разговаривали со спортсменами, и все говорили, что самочувствие было хорошее. Были уверены, особенно девушки, что пройдут дальше. Чего-то не хватило.
Если говорить о мужчинах, очень много народу квалифицировалось в число 30. Дальше не совсем грамотно прошли круги, потому что все, кто сидели на третьем-четвёртом месте, проходили дальше. Наши же ребята либо тащили всех на себе и не хватало сил, либо силы были, но не могли выбраться с задних рядов.
Каждый тренер ставит свои задачи, у каждого есть своё мнение по подготовке к сезону и основным стартам. В любом случае каждый спортсмен не выходит отбывать номер. Каждый готовится, выходит показывать максимум и борьбу. Просто в каких-то нюансах может не получиться», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 декабря 2021
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