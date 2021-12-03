Сергей Устюгов: пока у меня не будет билета на самолёт, не поверю, что еду на Олимпиаду

Российский лыжник Сергей Устюгов оценил своё выступление в коньковом спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Спортсмен не сумел выйти в полуфинал.

«Сбегал, вылетел, плакать не буду. Поверил в себя, думал, что на финише всё смогу, но получилось так, как получилось. Жаль, но в то же время где я буду пробовать, как не на Кубке мира?

Ставка была на финиш и поворот — попробовать выскочить. Но не получилось. Трасса сложная, вы, наверное, заметили, что когда выходишь с подъёма, то у многих ребят на финишной прямой «ставило». Вот сейчас бежал Саня Терентьев, и, по моему мнению, его после подъёма немного закислило мышечно, свежести не хватило для финиша. Трасса непростая, она выглядит легкой, но на ней надо работать, мало места для отдыха.

Если взглянуть в протокол, то там очень много новых имён, и это добавляет интереса. Вот сейчас Финн Хаген Крог в полуфинале, это круто, потому что он долго не выступал, мы в прошлом сезоне встречались с ним только на одном этапе. Таких «старичков» остается всё меньше и меньше с каждым годом, но они есть. Появляются новые молодые ребята, тот же Терентьев.

Есть ли понимание, еду в Пекин или нет? Нет, я ещё не в команде, все ещё 10 раз изменится. Это сборная России, у нас бывает такое. Можно будет даже запрыгнуть в последний вагон. Вспоминаю отбор на ОИ в Сочи, когда первый год был в команде, и ребята тогда запрыгивали в состав в Польше, в последний момент. Так что пока у меня не будет билета на самолёт, я не поверю, что куда-то еду. Зима длинная, надеюсь, все старты состоятся и у меня будут возможности стартовать, потому что опыта нужно набираться, этот опыт немного забыт», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».