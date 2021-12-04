Журналист: Россия постоянно связывает успех Норвегии в лыжах с астмой. Это пропаганда

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью на сайте издания Dagbladet, где высказался об отношении России к терапевтическим исключениям в сборной Норвегии.

«20 градусов ниже нуля и страх повредить лёгкие заставили всю мужскую норвежскую команду отказаться от участия в последней гонке на этапе Кубка мира в Руке. Лыжники и тренеры не хотят рисковать в олимпийском сезоне. Этим шансом воспользовались все россияне. Выбор в пользу собственного здоровья привлёк новую волну внимания России к проблемам с астмой у лучших лыжников Норвегии. Астма – самое распространённое в России объяснение того, что норвежцы доминируют в лыжах последнее десятилетие. Критика легальных мер, принимаемых участниками соревнований, стала постоянной частью повестки российского лыжного руководства.

На последнем чемпионате мира в Оберстдорфе у Норвегии не было ни одного лыжника, имеющего показания на ТИ. В текущем сезоне – тоже. Дозы, необходимые норвежским спортсменам для лечения астмы, намного ниже международных стандартов для получения ТИ. Но для русских это не наука, а пропаганда», — написал Сетер.

Далее норвежец привёл цитату российского лыжника Александра Терентьева о норвежской астме: «Честно говоря, это странно и неприятно, но что с этим поделаешь?». «Он яснее других показал, как глубокие подозрения влияют на отношения между лыжными державами – Россией и Норвегией», — прокомментировал сказанное россиянином Сетер.