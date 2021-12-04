Александр Большунов: уже на старте понял, что лыжи не те, на которых можно выигрывать

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление в коньковой «разделке» на 15 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лидер российской сборной финишировал с 14-м результатом, весь пьедестал заняли представители Норвегии.

«Всё складывалось неплохо, но на старте уже понимал, что лыжи не те, на которых можно выигрывать. Когда на последнем круге садился на спуск, по следам видел, что начинаю толкаться раньше, чем остальные. Я мог бороться за тройку и даже за победу, если говорить о состоянии. Работал один, первые два круга ещё мог держать скорость, но затем, после спуска по 10 секунд ловил, это очень много. Эстафета? Без разницы, где бежать», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».