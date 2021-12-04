Лыжница Степанова — о дебюте в эстафете: волнения перед стартом у меня нет и не бывает

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о дебюте в эстафетной команде страны на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.



«В воскресенье в Лиллехаммере я бегу 4-й этап эстафеты. Впервые бежать за основную команду страны — большая веха и в определённом смысле награда за проделанный в спорте путь.



Волнения перед стартом у меня нет и не бывает. Перед гонкой я сплю либо хорошо, либо очень хорошо. На что способна на сегодняшний день — то завтра и покажу на последнем этапе», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».

Степанова будет финишёром первой команды России, за которую также побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Вторую сборную составили: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.