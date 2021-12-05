Терентьев объяснил, почему не пропустил Червоткина во время эстафеты в Лиллехаммере

Российский лыжник Александр Терентьев объяснил, почему он не пустил вперёд соотечественника Алексея Червоткина во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Отметим, что Червоткин проводит гонку в составе первой команды, а Терентьев — в составе второй.

«Была тактика, я её придерживался (смеётся). На самом деле нужно было просто держаться вместе, а по самочувствию добавить. Так и получилось. Я в один момент перепутал Червоткина с норвежцем и не пустил его вперёд. Если бы понял, что это он, пропустил бы, а потом мы вместе отработали бы к финишу», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

В данный момент проходит третий этап эстафеты в Лиллехаммере. Обе российские команды находятся в лидирующей группе.