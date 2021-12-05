Терентьев объяснил, почему не пропустил Червоткина во время эстафеты в Лиллехаммере
Поделиться
Российский лыжник Александр Терентьев объяснил, почему он не пустил вперёд соотечественника Алексея Червоткина во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Отметим, что Червоткин проводит гонку в составе первой команды, а Терентьев — в составе второй.
«Была тактика, я её придерживался (смеётся). На самом деле нужно было просто держаться вместе, а по самочувствию добавить. Так и получилось. Я в один момент перепутал Червоткина с норвежцем и не пустил его вперёд. Если бы понял, что это он, пропустил бы, а потом мы вместе отработали бы к финишу», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
В данный момент проходит третий этап эстафеты в Лиллехаммере. Обе российские команды находятся в лидирующей группе.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:22
-
13:18
-
13:17
-
13:13
-
13:11
-
13:09
-
12:55
-
12:50
-
12:36
-
12:24
-
12:11
-
11:59
-
11:40
-
11:30
-
11:17
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:39
-
10:31
-
09:59
-
09:00
-
00:32
- 4 декабря 2021
-
21:53
-
21:20
-
20:09
-
18:53
-
17:26
-
17:13
-
17:07
Партнерский контент