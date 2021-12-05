«Мы должны быть на пьедестале». Ступак — после первого этапа эстафеты в Лиллехаммере
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Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о своём этапе в женской эстафете Кубка мира в Лиллехаммере.
«Ощущения не сказать, что супер. Я понимала ещё по мужской эстафете, что убегать негде. Даже если отдать все силы на подъёме, приедешь вместе со всеми. Но я всё равно попыталась убежать, вот только встала не в ту лыжню. Когда немка пошла в подъём, можно было не переживать, всё равно все спустились вместе. Перед гонкой сказала Тане Сориной, что нужно пробивать эту стену. Мы должны быть на пьедестале», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
В данный момент идёт последний этап женской эстафеты. За первую команду российской сборной выступает Вероника Степанова, она идёт в лидирующей группе с норвежками и шведками.
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