Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Мы должны быть на пьедестале». Ступак — после первого этапа эстафеты в Лиллехаммере

«Мы должны быть на пьедестале». Ступак — после первого этапа эстафеты в Лиллехаммере
Комментарии

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о своём этапе в женской эстафете Кубка мира в Лиллехаммере.

«Ощущения не сказать, что супер. Я понимала ещё по мужской эстафете, что убегать негде. Даже если отдать все силы на подъёме, приедешь вместе со всеми. Но я всё равно попыталась убежать, вот только встала не в ту лыжню. Когда немка пошла в подъём, можно было не переживать, всё равно все спустились вместе. Перед гонкой сказала Тане Сориной, что нужно пробивать эту стену. Мы должны быть на пьедестале», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

В данный момент идёт последний этап женской эстафеты. За первую команду российской сборной выступает Вероника Степанова, она идёт в лидирующей группе с норвежками и шведками.

Новость по теме
Сорин: в женской эстафете рассчитываем как минимум на такой же результат, как у мужчин
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021