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Ольссон: Степанова чуть убежала вперёд, но я накатила норвежку. Здорово выиграть десятую

Ольссон: Степанова чуть убежала вперёд, но я накатила норвежку. Здорово выиграть десятую
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Лыжница сборной Швеции Моа Ольссон прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Шведки заняли второе место, опередив Норвегию на 0,1 секунды. Победила команда России.

«Одна десятая в нашу пользу — это очень здорово, конечно. Степанова чуть убежала вперёд, но я не теряла хладнокровия и сделала дополнительный рывок. Тяжёлая гонка, но я не сдавалась. Скольжение было хорошим, и мне удалось накатить. Я счастлива», — приводит слова Ольссон Aftonbladet.

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