Вероника Степанова: это большой день для всей сборной России

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась впечатлениями от победы сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Второе место заняла сборная Швеции, третье — команда Норвегии (она не выиграла впервые с 2009 года).

Отметим, что именно Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубке мира с 2004 года.

«Я очень рада и очень удивлена. Это был большой день для всей сборной России. Чувствовала свою силу на протяжении всего этапа», — приводит слова Степановой Expressen.

Также в составе сборной России выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.