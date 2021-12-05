Вероника Степанова: это большой день для всей сборной России
Поделиться
Российская лыжница Вероника Степанова поделилась впечатлениями от победы сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Второе место заняла сборная Швеции, третье — команда Норвегии (она не выиграла впервые с 2009 года).
Отметим, что именно Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете на Кубке мира с 2004 года.
«Я очень рада и очень удивлена. Это был большой день для всей сборной России. Чувствовала свою силу на протяжении всего этапа», — приводит слова Степановой Expressen.
Также в составе сборной России выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
18:04
-
17:48
-
17:35
-
17:20
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:31
-
16:27
-
16:17
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:16
-
15:14
-
15:09
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:51
-
14:46
-
14:41
-
14:29
-
14:26
-
14:10
-
13:59
Партнерский контент