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Вяльбе: Большунов находится на абсолютно правильном пути

Вяльбе: Большунов находится на абсолютно правильном пути
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении лидера национальной команды Александра Большунова на старте сезона.

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Большунов не смог преодолеть полуфинал в спринте, неудачно выступил в «разделке», а также в составе своей команды стал четвёртым в эстафете. На первом этапе в Руке (Финляндия) действующий обладатель Кубка мира занял третье место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем и стал победителем гонки преследования.

«Вчера, понятно, у него были с лыжами проблемы, он мог реально бороться за победу. Да, он набирает форму от гонки к гонке, видно по движениям, что он совсем другой, нежели в период восстановления. Он находится на абсолютно правильном пути», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Незадолго до старта сезона Большунов перенёс операцию на верхней челюсти и рисковал пропустить старт сезона.

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