Крамер: очень рад, что Устюгов вернулся и может бороться с Клебо за победу

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высоко оценил выступление россиянина Сергея Устюгова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Россияне заняли второе место, уступив Норвегии. В концовке Устюгов навязал борьбу норвежцу Йоханнесу Клебо.
«Я был очень рад увидеть, что Устюгов вернулся к своим кондициям и может бороться с Клебо за победу. Я понимаю, что Устюгов находится не в лучшей форме. Поэтому, опять же, я рад, что он вернулся после двух лет, сопряжённых с серьёзными проблемами. Но для того, чтобы побеждать Клебо, нужно быть сильным. Сегодня он был недалеко от него», — цитирует Крамера Nettavisen.
В состав сборной России, занявшей второе место в эстафете, входили Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Устюгов.
- 5 декабря 2021
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