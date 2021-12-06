«Да, детка!» Юлия Ступак опубликовала пост о победе в эстафете, Юрлова-Перхт отреагировала

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала пост после победы национальной команды в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Да, детка! Первый подиум есть. Всем спасибо», — написала Ступак.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак.

На пост лыжницы отреагировали биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Юрлова-Перхт в комментарии написала: «Красотки! Поздравляю!» Губерниев добавил: «Просто молодцы».

Второе место в эстафете заняли шведки, третьими стали норвежки. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место. Третий этап Кубка мира пройдёт в Давосе (Швейцария) 11-12 декабря.