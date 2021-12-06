Александр Панжинский разобрал победный финиш Вероники Степановой на 4-м этапе эстафеты

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский разобрал выступление лыжницы сборной России Вероники Степановой на четвёртом этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Россиянки одержали победу, опередив главных конкуренток из Швеции и Норвегии.

«Хотелось бы отметить невероятный финиш красивой Вероники Степановой. Молодая спортсменка первый год участвует во взрослых гонках, но очень грамотно провела последний этап. Абстрагировалась от ускорения норвежки, не дала ей далеко убежать, после спуска закрыла отставание, не было суеты или лишних движений. Она оторвалась от очень сильных соперниц.

Остальные девушки – тоже большие молодцы, Татьяна Сорина атаковала, пыталась оторваться. Сегодня наши лыжницы показали свои зубы, норвежские тренеры сейчас ломают голову, как же побороть российских спортсменок. Будут явно опасаться нас и причислять к числу фаворитов. К Олимпиаде будут другие расклады. Возможно, другие спортсменки наберут форму, но надеемся, что наши девушки будут прибавлять», — цитирует Панжинского Metaratings.

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