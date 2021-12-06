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«Кого-то в Гулаг отправят». Американский журналист — о проблемах сборной России с лыжами

«Кого-то в Гулаг отправят». Американский журналист — о проблемах сборной России с лыжами
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Американский журналист Натаниэль Хёрц прокомментировал результаты российских лыжников в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Быстрейшим представителем России стал Алексей Червоткин, который отстал от победителя на 21,0 секунды и занял четвёртое место. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Сименом Хегстадом Крюгером. Лидер мужской сборной России Александр Большунов занял лишь 14-е место, уступив победителю 44,3 секунды.

«Что-то случилось с российскими лыжниками в индивидуальной гонке. Со смазкой не угадали? Большунов далеко, россияне в целом выступили ниже своих возможностей. Кого-то в Гулаг отправят», — рассказал Хёрц в подкасте FasterSkier.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

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