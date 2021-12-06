Вероника Степанова: любопытно, что люди ищут мои фото в купальнике

20-летняя российская лыжница Вероника Степанова объяснила норвежским журналистам свой недавний пост в «Инстаграме» о том, что в число самых популярных запросов в Google, связанных с её именем, входит «Степанова лыжница фото в купальнике».

«Любопытно, что люди ищут мои фото в купальнике. Это было весело. Для меня нет никаких проблем поделиться подобными постами с подписчиками», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Ранее на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Степанова принесла сборной России историческую победу в эстафете, на финише обогнав норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон. Ранее россиянки выигрывали командную гонку на Кубке мира в 2004 году. В составе сборной также выступили: Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.