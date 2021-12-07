«Смелые заявления, товарищ». Степанова — о своём интервью перед победой в эстафете

20-летняя российская лыжница Вероника Степанова вспомнила своё интервью накануне победной эстафеты в составе сборной России.

«Интервью вышло в эфир в прошлую субботу, а записал его Андрей Романов ещё за пару дней до. Смотрю на себя из сегодняшнего понедельника и думаю: «М-да, смелые заявления, товарищ Степанова», — написала спортсменка в своём «Инстаграме».

В своём интервью Степанова рассказала, что хотела бы попасть в первую команду и пробежать эстафету.

Ранее на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Степанова принесла сборной России историческую победу в эстафете, на финише обогнав норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон. Ранее россиянки выигрывали командную гонку на Кубке мира в 2004 году. В составе сборной также выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.