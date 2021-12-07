Грузовик чешских сервисменов попал в аварию по пути в Давос. Лыжники могут пропустить этап

Участие сборной Чехии по лыжным гонкам в третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) находится под вопросом. Грузовик чешской сервис-бригады попал в аварию по дороге из Лиллехаммера в Давос, об этом сообщила ассоциация лыжников Чехии на своей странице в «Фейсбуке».

Из-за неисправности автомобиля сервисной бригаде пришлось остановиться на поворотной полосе на трассе в Швеции. Через некоторое время невнимательный водитель другого грузовика протаранил чешский транспорт.

«Главное, что все члены нашей сервисной команды в порядке. Однако, к сожалению, наш грузовик неисправен, поэтому мы имеем дело с очень сложной логистической задачей. Нам необходимо как-то перевезти все лыжи, материалы и команду в Давос. Мы сможем принять участие в гонках Кубка мира в Давосе, только если предпримем колоссальные усилия», — говорится в заявлении директора лыжной сборной Чехии Степана Калиба.