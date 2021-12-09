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Йоханнес Клебо пробудет в Давосе до конца декабря, тренируясь в горах

Йоханнес Клебо пробудет в Давосе до конца декабря, тренируясь в горах
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо намерен оставаться в Давосе (Швейцария) до конца 2021 года, тренируясь в условиях высоты, сообщает издание Adressa.

С багажом лыжник привёз в Швейцарию недельную норму хлеба, а к выходным его отец Хокун привезёт ещё. Напомним, из-за пищевой аллергии норвежцу приходится везде возить с собой хлеб, который специально для него печёт бабушка. Хлеб транспортируется свежим, а потом замораживается.

«Самое сложное – возить с собой бабушкин хлеб. Мне очень повезло, что она это делает, я очень это ценю. Но придётся всё же со временем научиться печь его самому», — признался Клебо.

Напомним, в Давосе с 11 по 12 декабря пройдёт третий этап Кубка мира. Остальные этапы до старта «Тур де Ски» (28 декабря) Клебо пропустит.

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