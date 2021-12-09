Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вероника Степанова рассказала, о чём общается с норвежкой Хелене Марие Фоссесхолм

Вероника Степанова рассказала, о чём общается с норвежкой Хелене Марие Фоссесхолм
Комментарии

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об отношениях с норвежкой Хелене Марие Фоссесхолм.

«Мы с Хелене хорошие подруги, наша дружба крепнет. На трассе мы боремся друг с другом, но вне гонок мы будем лучшими подругами. Мы говорим с ней обо всём: от TikTok до сравнения систем образования в Норвегии и России», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Вероника на последнем круге дистанции обошла Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. После гонки норвежка поздравила россиянку. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
Новость по теме
Норвежская лыжница Фоссесхолм обратилась к Степановой после победы России в эстафете
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021