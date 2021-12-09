Вероника Степанова рассказала, о чём общается с норвежкой Хелене Марие Фоссесхолм

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об отношениях с норвежкой Хелене Марие Фоссесхолм.

«Мы с Хелене хорошие подруги, наша дружба крепнет. На трассе мы боремся друг с другом, но вне гонок мы будем лучшими подругами. Мы говорим с ней обо всём: от TikTok до сравнения систем образования в Норвегии и России», — приводит слова Степановой Dagbladet.

Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Вероника на последнем круге дистанции обошла Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. После гонки норвежка поздравила россиянку. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.