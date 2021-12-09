Эбба Андерссон: будет справедливо считать Россию главным фаворитом олимпийской эстафеты

Шведская лыжница Эбба Андерссон предположила, что женская сборная России будет главным фаворитом на победу в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Россиянки выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Является ли теперь Россия главным фаворитом олимпийской эстафеты? Будет справедливо считать именно так», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

В Лиллехаммере Вероника Степанова на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде России первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года. За сборную России также выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место.