Брат Нортуга: больше всего боюсь Терентьева. То, что он показал в Руке — безумие

Норвежский лыжник Эвен Нортуг, заменивший на этапе Кубка мира в Давосе заболевшего соотечественника Томаса Хёлланда Ларсена, рассказал, чего больше боится в спринте — встретиться с победителем первой гонки кубкового сезона россиянином Александром Терентьевым или получить вердикт от старшего брата Петтера, который работает экспертом на TV2.
«Ха-ха, это забавный вопрос, на который сложно ответить. После того как я стал бегать за сборную, Петтер может быть ужасно жестоким. Надеюсь, что то, что он скажет зрителям, будет более обдуманно по сравнению с тем, что он говорит мне после гонки.
Но я к этому привык, поэтому, наверное, больше всего боюсь Терентьева. То, что он показал в Руке, было совершенно безумным», – приводит слова Нортуга-младшего TV2.
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