Петтер Нортуг назвал лыжника, который нравится ему больше всех. Это россиянин

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг назвал лыжника, который нравится ему больше всех независимо от национальности.
«Больше всех мне нравится Сергей Устюгов – по языку тела, ментальному состоянию во время гонки, реакции после финиша. Типа как он подошёл и толкнул Йоханнеса Клебо на ЧМ-2019 в Зеефельде. Он обожает соперничество и хочет побеждать. И есть что-то безрассудное в его беге.
Я очень обрадовался, увидев, что он вернулся на прежний уровень после неудачного прошлого сезона, когда он переболел ковидом в Валь Сеналесе. Сейчас он возвращается. Мы всегда улыбались друг другу при встрече в Куусамо. Надеюсь, мы увидим русского медведя на топ-уровне, норвежцам это нужно», — цитирует Нортуга Sports.ru со ссылкой на подкаст Skisporet.
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