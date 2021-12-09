Нортуг: Большунов входит в режим войны, надевая стартовый биб

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался о поведении во время гонки лидера сборной России Александра Большунова.

«Я считаю, что он ведет себя в допустимых рамках. Он тоже обожает соперничество подобно Устюгову. Он стоит на своём и входит в режим войны, надевая стартовый биб, так же как это делал я. Когда я был режиме войны, то делал и говорил всякие вещи в масс-стартах, которые не попадали в телекартинку и, к счастью, не стали известны.

Как только раздается стартовый выстрел, то для Большунова становится важным лишь одно – первым прийти к финишу. И он гарантировано продумывает всё – кто ему противостоит, что может произойти – разные сценарии. И тогда возникают эпизоды с пиханиями, толчками и словами, которые трудно толковать, потому что он говорит по-русски. Но на лыжне нам нужны такие победители.

Для Большунова всё вращается вокруг завоевания олимпийского золота. Ему надоело становиться вторым, надоело проигрывать финишный спурт, надоело видеть Клэбо рядом с собой на финишной прямой. И ко всему этому он готовится», – — цитирует Нортуга Sports.ru со ссылкой на подкаст Skisporet.