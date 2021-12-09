Нортуг: Большунов входит в режим войны, надевая стартовый биб

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался о поведении во время гонки лидера сборной России Александра Большунова.
«Я считаю, что он ведет себя в допустимых рамках. Он тоже обожает соперничество подобно Устюгову. Он стоит на своём и входит в режим войны, надевая стартовый биб, так же как это делал я. Когда я был режиме войны, то делал и говорил всякие вещи в масс-стартах, которые не попадали в телекартинку и, к счастью, не стали известны.
Как только раздается стартовый выстрел, то для Большунова становится важным лишь одно – первым прийти к финишу. И он гарантировано продумывает всё – кто ему противостоит, что может произойти – разные сценарии. И тогда возникают эпизоды с пиханиями, толчками и словами, которые трудно толковать, потому что он говорит по-русски. Но на лыжне нам нужны такие победители.
Для Большунова всё вращается вокруг завоевания олимпийского золота. Ему надоело становиться вторым, надоело проигрывать финишный спурт, надоело видеть Клэбо рядом с собой на финишной прямой. И ко всему этому он готовится», – — цитирует Нортуга Sports.ru со ссылкой на подкаст Skisporet.
- 9 декабря 2021
-
22:36
-
22:28
-
20:27
-
16:52
-
15:37
-
15:27
-
14:54
-
13:03
-
13:00
-
12:42
-
12:27
-
12:00
-
11:48
-
11:33
-
08:41
-
00:49
-
00:15
- 8 декабря 2021
-
22:40
-
22:33
-
22:25
-
20:06
-
18:44
-
17:37
-
16:48
-
15:21
-
14:16
-
13:12
-
12:00
-
11:56
-
09:57
-
09:28
-
09:23
-
08:48
- 7 декабря 2021
-
23:12
-
20:46