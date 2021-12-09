Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Нортуг: Большунов входит в режим войны, надевая стартовый биб

Нортуг: Большунов входит в режим войны, надевая стартовый биб
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался о поведении во время гонки лидера сборной России Александра Большунова.

«Я считаю, что он ведет себя в допустимых рамках. Он тоже обожает соперничество подобно Устюгову. Он стоит на своём и входит в режим войны, надевая стартовый биб, так же как это делал я. Когда я был режиме войны, то делал и говорил всякие вещи в масс-стартах, которые не попадали в телекартинку и, к счастью, не стали известны.

Как только раздается стартовый выстрел, то для Большунова становится важным лишь одно – первым прийти к финишу. И он гарантировано продумывает всё – кто ему противостоит, что может произойти – разные сценарии. И тогда возникают эпизоды с пиханиями, толчками и словами, которые трудно толковать, потому что он говорит по-русски. Но на лыжне нам нужны такие победители.

Для Большунова всё вращается вокруг завоевания олимпийского золота. Ему надоело становиться вторым, надоело проигрывать финишный спурт, надоело видеть Клэбо рядом с собой на финишной прямой. И ко всему этому он готовится», – — цитирует Нортуга Sports.ru со ссылкой на подкаст Skisporet.

Все ждали битвы Большунова против Клебо. Но на старте сезона лидерам непросто Все ждали битвы Большунова против Клебо. Но на старте сезона лидерам непросто
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021