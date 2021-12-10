Холунд пропустит январские гонки Кубка мира и «Тур де Ски», чтобы подготовиться к ОИ-2022

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне, трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд рассказал о своём плане подготовки к Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Холунд признался, что из-за подготовки к Играм пропустит престижную многодневку «Тур де Ски» и январские этапы Кубка мира. После этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария) Холунд будет готовиться к Олимпиаде и откажется от участия в других соревнованиях.



«Я — не такой человек, которому нужно постоянно соревноваться, чтобы быть в форме. Возможно, я выйду на старт в какой-нибудь тестовой гонке. Но мне необязательно соревноваться, чтобы быть полностью готовым к Олимпийским играм», — цитирует Холунда NRK.



Холунд не будет соревноваться в течение 56 дней. Он вернётся на трассу 6 февраля уже на Олимпийских играх в Пекине.

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