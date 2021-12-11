Александр Легков: Юлия Ступак испытывает проблемы со здоровьем
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков высказался о состоянии Юлии Ступак. В прошедшей ранее спринтерской квалификации на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) Ступак стала девятой (+4,76). Это лучший результат сборной России.
«У Юлии Ступак есть проблемы. У неё забиваются бёдра при нагрузке, и пока непонятно, что с этим делать. Я Сергею Турышеву посоветовал лично сделать её массаж», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
Ступак выйдет на старт во втором четвертьфинале вместе с Майей Дальквист (Швеция), Лоттой Уднес Венг (Норвегия), Джессикой Диггинс (США), Колеттой Ридцек (Германия) и Викторией Карль (Германия).
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