Россиянин Максим Буров одержал 4-ю победу подряд на этапах КМ по фристайлу

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на втором этапе Кубка мира в дисциплине «лыжная акробатика». Соревнования проходят в Руке (Финляндия).
Россиянин набрал 133,03 балла. Второе и третье места заняли спортсмены из Швейцарии — Ноэ Рот (128,51 балла) и Пирмин Вернер (128,50) соответственно. Станислав Никитин занял пятое место (125,22), Илья Буров стал 15-м (115,38).
Отметим, что Буров одержал четыре победы подряд в четырёх стартах сезона. Россиянин лидирует в общем зачёте Кубка мира по лыжной акробатике с 400 очками.
В женских соревнованиях победительницей стала австралийка Даниэлль Скотт (102,93), второе место заняла её соотечественница Лора Пил (99,37), третье — Сюй Мэнтао из Китая (98,28). Лучшей из россиянок стала Анастасия Прыткова, которая заняла 12-е место (82,53).
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