Сергей Устюгов поздравил Йоханнеса Клебо с победой в спринте
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Российский лыжник Сергей Устюгов поздравил норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо с победой в спринте на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). В финале Клебо продемонстрировал результат 2,22,84. Устюгов финишировал вторым. По окончании гонки россиянин пожал руку победителю.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84.
2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87.
3. Ришар Жуве (Франция) + 1,23.
Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (в сезонах-2017/2018 и 2018/2019), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель «Тур де Ски» — 2016/2017.
Новость по темеКлебо выиграл спринт в Давосе, Устюгов — второй
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