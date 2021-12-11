Сергей Устюгов поздравил Йоханнеса Клебо с победой в спринте

Российский лыжник Сергей Устюгов поздравил норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо с победой в спринте на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). В финале Клебо продемонстрировал результат 2,22,84. Устюгов финишировал вторым. По окончании гонки россиянин пожал руку победителю.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84.

2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87.

3. Ришар Жуве (Франция) + 1,23.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (в сезонах-2017/2018 и 2018/2019), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года, победитель «Тур де Ски» — 2016/2017.