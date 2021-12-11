Клебо выиграл спринт в Давосе, Устюгов — второй

В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Сергей Устюгов завершил гонку на втором месте.

Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 22 секунды. Устюгов уступил победителю 0,87 секунды. Жуве финишировал с отставанием в 1,23 секунды от победителя.

Эвен Нортуг, брат легендарного Петера Нортуга, стал пятым. Норвежец Эрик Вальнес завершил гонку на четвёртом месте.

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации.

Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины