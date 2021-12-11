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Клебо выиграл спринт в Давосе, Устюгов — второй

Клебо выиграл спринт в Давосе, Устюгов — второй
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В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Сергей Устюгов завершил гонку на втором месте.

Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 22 секунды. Устюгов уступил победителю 0,87 секунды. Жуве финишировал с отставанием в 1,23 секунды от победителя.

Эвен Нортуг, брат легендарного Петера Нортуга, стал пятым. Норвежец Эрик Вальнес завершил гонку на четвёртом месте.

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации.

Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84
  2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87
  3. Ришар Жуве (Франция) + 1,23.
Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
11 декабря 2021, суббота. 17:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:22.84
2
Сергей Устюгов
Россия
+0.87
3
Ришар Жуве
Франция
+1.23
Комментарии
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