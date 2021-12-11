Клебо выиграл спринт в Давосе, Устюгов — второй

В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Сергей Устюгов завершил гонку на втором месте.
Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 22 секунды. Устюгов уступил победителю 0,87 секунды. Жуве финишировал с отставанием в 1,23 секунды от победителя.
Эвен Нортуг, брат легендарного Петера Нортуга, стал пятым. Норвежец Эрик Вальнес завершил гонку на четвёртом месте.
Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации.
Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84
- Сергей Устюгов (Россия) + 0,87
- Ришар Жуве (Франция) + 1,23.
- 11 декабря 2021
-
18:52
-
18:41
-
18:31
-
18:24
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
17:58
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:39
-
17:33
-
17:20
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
16:50
-
16:48
-
16:33
-
16:30
-
15:26
-
15:22
-
15:20
-
14:53
-
14:45
-
14:28
-
14:08
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:53