Бородавко рассказал о состоянии Большунова, лыжник пропустил спринт из-за болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал ситуацию со снятием со спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) лидера российской команды Александра Большунова. Он отказался выйти на дистанцию из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что лыжник испытывал недомогание, но в сборной сразу исключили возможность заражения коронавирусом.



«У Саши Большунова лёгкая простуда, приболело горло и насморк. Решили не стартовать, потому что гонки тяжёлые, да ещё и в горах. Решили немного поберечь Сашу, чтобы он восстанавливался и готовился уже к следующим гонкам», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Позднее стало известно, что Большунов не примет участия в индивидуальной гонке, которая пройдёт завтра, 12 декабря.