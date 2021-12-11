Бородавко рассказал о состоянии Большунова, лыжник пропустил спринт из-за болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал ситуацию со снятием со спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) лидера российской команды Александра Большунова. Он отказался выйти на дистанцию из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что лыжник испытывал недомогание, но в сборной сразу исключили возможность заражения коронавирусом.
«У Саши Большунова лёгкая простуда, приболело горло и насморк. Решили не стартовать, потому что гонки тяжёлые, да ещё и в горах. Решили немного поберечь Сашу, чтобы он восстанавливался и готовился уже к следующим гонкам», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Позднее стало известно, что Большунов не примет участия в индивидуальной гонке, которая пройдёт завтра, 12 декабря.
- 11 декабря 2021
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