Клебо ответил на критику Нортуга по поводу контактов с болельщиками

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга. Легендарный спортсмен счёл странным решение Клебо устроить круг почёта после победы в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и контактировать с болельщиками.



«Те перчатки, в которых я был, уже своё отжили. К сожалению, их судьба — оказаться в мусорном ведре. Но оно того стоило», — приводит слова Клебо Nettavisen со ссылкой на TV2.

Следует отметить, что в прошлом сезоне Йоханнес пропустил ряд гонок из-за риска заразиться коронавирусом.

Напомним, россиянин Сергей Устюгов, занявший второе место в гонке, также касался болельщиков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84

2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87

3. Ришар Жуве (Франция) +1,23.