Нортуг: Клебо повёл себя странно, учитывая предстоящие Олимпийские игры

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг оценил поступок лидера норвежской команды Йоханнеса Клебо, который после победы в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) устроил круг почёта, контактируя с болельщиками.



«Какое-то странное поведение. Непонятно, почему Клебо так близко подошёл к публике после финиша, учитывая предстоящие Олимпийские игры и те меры предосторожности, которые он принимает», — приводит слова Нортуга Nettavisen.



Напомним, россиянин Сергей Устюгов, занявший второе место в гонке, также касался болельщиков.



Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84

2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87

3. Ришар Жуве (Франция) +1,23.