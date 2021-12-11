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Нортуг: Клебо повёл себя странно, учитывая предстоящие Олимпийские игры

Нортуг: Клебо повёл себя странно, учитывая предстоящие Олимпийские игры
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг оценил поступок лидера норвежской команды Йоханнеса Клебо, который после победы в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) устроил круг почёта, контактируя с болельщиками.

«Какое-то странное поведение. Непонятно, почему Клебо так близко подошёл к публике после финиша, учитывая предстоящие Олимпийские игры и те меры предосторожности, которые он принимает», — приводит слова Нортуга Nettavisen.

Напомним, россиянин Сергей Устюгов, занявший второе место в гонке, также касался болельщиков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84
2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87
3. Ришар Жуве (Франция) +1,23.

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