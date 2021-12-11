Нортуг: если Устюгов продолжит прибавлять, нам придётся его бояться на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг поделился мнением о выступлении россиянина Сергея Устюгова, занявшего второе место в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).



«Приятно видеть возвращение Устюгова после прошлого года. С каждым новым уик-эндом он выглядит всё лучше и лучше. Если он сможет выйти на уровень Лахти (Устюгов там завоевал пять медалей на чемпионате мира в 2017 году. – Прим. «Чемпионата»), тогда нам придётся его бояться как в дистанционных гонках, так и в спринте на Олимпийских играх», — приводит слова Нортуга Nettavisen.



Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84

2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87

3. Ришар Жуве (Франция) + 1,23.