Сергей Устюгов: я сегодня кайфанул, приехал на финиш — что-то особо и не устал

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Устюгов показал второй результат, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.



«Я сегодня кайфанул, мне реально понравилось. Спросил у Маркуса Крамера, почему у меня хорошее состояние, могу дышать, добавлять. Мне даже показалось, что я в финале немного сэкономился. Ну, реально не знаешь, чего от себя ожидать, как оно будет, как организм поведёт себя. Приехал на финиш — что-то особо и не устал. Не знаю, как будет после того как поем. Может, меня так эмоции захлёстывают», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».



Отметим, что лидер сборной России Александр Большунов снялся с гонки из-за плохого самочувствия. Он также не примет участия в индивидуальной гонке, которая будет проходить в Давосе 12 декабря.

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