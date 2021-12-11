Сергей Устюгов: я сегодня кайфанул, приехал на финиш — что-то особо и не устал

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Устюгов показал второй результат, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
«Я сегодня кайфанул, мне реально понравилось. Спросил у Маркуса Крамера, почему у меня хорошее состояние, могу дышать, добавлять. Мне даже показалось, что я в финале немного сэкономился. Ну, реально не знаешь, чего от себя ожидать, как оно будет, как организм поведёт себя. Приехал на финиш — что-то особо и не устал. Не знаю, как будет после того как поем. Может, меня так эмоции захлёстывают», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что лидер сборной России Александр Большунов снялся с гонки из-за плохого самочувствия. Он также не примет участия в индивидуальной гонке, которая будет проходить в Давосе 12 декабря.
- 12 декабря 2021
-
00:52
-
00:02
- 11 декабря 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:33
-
22:56
-
22:45
-
21:04
-
20:38
-
20:27
-
20:07
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:52
-
18:41
-
18:31
-
18:24
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
17:58
-
17:53
-
17:51
-
17:46