Петтер Нортуг раскритиковал норвежских лыжниц за проигрыши шведкам в спринтерских гонках

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг раскритиковал результаты норвежских лыжниц в спринтерских гонках.
«Думаю, норвежские девушки слишком слабы на последних 250 метрах, когда нужно развивать максимальную скорость. Шведки находятся на качественно другом уровне. Я не вижу, чтобы норвежки как-то улучшились в этом за последний год, сейчас всё по-прежнему, всё, как и в прошлом году: шведки – лучшие», — приводит слова Нортуга NRK.
Ранее, на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) коньковый спринт выиграла шведка Майя Дальквист (четвёртая победа подряд в спринте на КМ). Второй стала швейцарка Надине Фендрих, третьей – словенка Анамария Лампич. Единственная норвежка в финальном забеге – Тириль Уднес Венг заняла пятое место.
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