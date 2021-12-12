Петтер Нортуг раскритиковал норвежских лыжниц за проигрыши шведкам в спринтерских гонках

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг раскритиковал результаты норвежских лыжниц в спринтерских гонках.

«Думаю, норвежские девушки слишком слабы на последних 250 метрах, когда нужно развивать максимальную скорость. Шведки находятся на качественно другом уровне. Я не вижу, чтобы норвежки как-то улучшились в этом за последний год, сейчас всё по-прежнему, всё, как и в прошлом году: шведки – лучшие», — приводит слова Нортуга NRK.

Ранее, на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) коньковый спринт выиграла шведка Майя Дальквист (четвёртая победа подряд в спринте на КМ). Второй стала швейцарка Надине Фендрих, третьей – словенка Анамария Лампич. Единственная норвежка в финальном забеге – Тириль Уднес Венг заняла пятое место.