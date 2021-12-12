Кубок мира по лыжам — 2021/22. Давос, коньковые гонки. Вновь Россия против Норвегии? LIVE

Третий этап Кубка мира в Давосе завершится коньковыми гонками с раздельного старта. Самые интересные события — в нашей онлайн-трансляции.

Сегодня, 12 декабря, в швейцарском Давосе завершится третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит пробежать гонки с раздельного старта коньковым стилем. Для лыжников сборной России это будет квалификационная гонка в плане отбора на Олимпиаду-2022.

Накануне состоялись спринтерские гонки, которые принесли российской команде серебро Сергея Устюгова. Двукратный чемпион мира до последнего бился с Йоханнесом Клебо, но пропустил атаку норвежца. Устюгов побежит и сегодня, а вот двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов пропустит гонку из-за простуды. Заменить его другим российским лыжником нельзя, так как Александр выступает по персональной квоте обладателя Кубка мира.

Женская гонка начнётся в 13.40, мужская — в 16.00.