В сборной России «на троечку» оценили выступление женщин в «разделке» на этапе КМ в Давосе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление женской команды в индивидуальной гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе.

Лучший результат из россиянок показала Вероника Степанова, занявшая 10-е место. Татьяна Сорина стала 13-й, Наталья Непряева – 17-й, Анастасия Рыгалина – 22-й.



«Сегодня девушки пробежали разделку неплохо. Хотелось бы быть поближе, но оценю выступление на троечку. Настроение в женской команде хорошее, все готовятся к Олимпиаде в полном объёме. Мы знаем, где мы побежим и как побежим. В принципе, все этапы Кубка мира — проходящие старты. Очень трудно по ним делать какие-то выводы», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.