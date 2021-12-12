Вероника Степанова: буду воспринимать Олимпиаду как очередной старт на этапе Кубка мира

Российская лыжница Вероника Степанова оценила 10-е место в индивидуальной коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе. Степанова стала лучшей из россиянок, показав 10-й результат.

«Очень приятный для меня результат, потому что Елена Вяльбе говорила, что мне тяжело бегать в горах. Но сейчас мы с Егором Сориным попробовали интересную схему подготовки — я жила на высоте 900 метров и сюда приезжала только за два часа до старта.

Было нестабильное состояние, но вчера было гораздо хуже. Сегодня уже гораздо стабильнее, даже какой-то подъём.

Вяльбе сообщила, что еду на Олимпиаду? Конечно, готова. Буду воспринимать это как очередной старт на этапе Кубка мира, уберу всё лишнее волнение, я умею настраиваться на гонки.

Согласна ли с мнением, что моё поколение умеет переживать критику и жить дальше, глядя вперёд? Полностью согласна, потому что мы только начинаем свой спортивный путь и впереди ещё много подвигов (смеётся)», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».