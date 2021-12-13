Клебо и Йохауг не вошли в состав сборной Норвегии на спринтерский этап в Дрездене
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на спринтерский этап Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия). Соревнования будут проходить 18-19 декабря.
В состав мужской сборной не были включены трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.
Полностью состав выглядит следующим образом: Финн Хоген Крог, Томас Хёлланд Ларсен, Эвен Нортуг, Хокон Сконес, Синдре Скар, Ховард Тёугбёль.
В состав женской сборной не вошла Терезе Йохауг. Ранее она заявила, что возьмёт длительную паузу, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Токио.
Состав женской сборной Норвегии будет следующим: Майкен Фалла, Юлье Мюре, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Скистад, Ане Стенсет, Анна Свендсен.
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