Клебо и Йохауг не вошли в состав сборной Норвегии на спринтерский этап в Дрездене

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на спринтерский этап Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия). Соревнования будут проходить 18-19 декабря.



В состав мужской сборной не были включены трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.



Полностью состав выглядит следующим образом: Финн Хоген Крог, Томас Хёлланд Ларсен, Эвен Нортуг, Хокон Сконес, Синдре Скар, Ховард Тёугбёль.



В состав женской сборной не вошла Терезе Йохауг. Ранее она заявила, что возьмёт длительную паузу, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Токио.



Состав женской сборной Норвегии будет следующим: Майкен Фалла, Юлье Мюре, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Скистад, Ане Стенсет, Анна Свендсен.