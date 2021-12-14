Тренер сборной России объявил предварительный состав команды на этап Кубка мира в Дрездене
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, каким будет состав команды на четвёртом этапе Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия) в ближайшие выходные. В расписании этапа значатся только спринтерские гонки.
«Окончательное решение по составу на этап Кубка мира в Дрездене будет принято чуть позже. Но, скорее всего, будут заявлены Александр Большунов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и Анна Грухвина», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Ранее состав на предстоящий этап Кубка мира объявила сборная Норвегии. В Дрезден не поедут трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Кроме того, в состав не была включена Терезе Йохауг, которая будет готовиться к Олимпиаде.
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