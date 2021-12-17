Стали известны стартовые номера россиян в квалификации конькового спринта в Дрездене

Стало известно, под какими номерами российские лыжники выступят в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
У женщин в число 15 сеяных из россиянок попала только Наталья Непряева, получившая 14-й стартовый номер. Христина Мацокина уйдёт на дистанцию пролога 22-й, Анна Грухвина – 44-й, Анастасия Фалеева – 49-й.
В мужской квалификации сразу трое из пяти российских участников попали в число 15 сеяных. Глеб Ретивых получил третий стартовый номер, Александр Терентьев – 4-й, Александр Большунов – 6-й. Денис Филимонов начнёт пролог 41-м, Фёдор Назаров – 55-м.
Напомним, 23-летний Назаров является лидером спринтерского зачёта российских стартов. Он одержал две победы в коньковых спринтах и впервые приглашён на этап Кубка мира.
Начало квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене – 18 декабря в 11 мск.
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